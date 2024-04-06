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Представитель подполья сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

Представитель подполья Лебедев: в Харькове поражен склад боеприпасов ВСУ

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Shutterstock

Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, по предварительным данным, в Харькове поражен склад боеприпасов. Его словам передает ТАСС.

«Склад [боеприпасов] накрыли. Харьков», — сказал он.

По данным Лебедева, два удара были нанесены «очень громко и объемно» в 00:20 (мск) в черте города.

Примерно в это же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после воздушной тревоги в городе произошли взрывы.

До этого Лебедев сообщал, что в центре Харькова более не наблюдается скопления военнослужащих украинского националистического формирования «Азов» (организация запрещена в России).

4 апреля Вооруженные силы России, по сообщению Сергея Лебедева, атаковали в Харькове танковое училище, где находились иностранные танки и инструкторы.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.

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