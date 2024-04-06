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В Белоруссии повестки будут приходить на телефоны

Лукашенко подписал закон об SMS-повестках в армию

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BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об SMS-повестках в армию. Об этом сообщает национальный интернет-портал правовой информации.

В документе «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности» указано, что теперь военные комиссариаты Белоруссии получат возможность сообщать гражданам страны о необходимости явки посредством SMS-сообщений.

Отмечается, что в период мобилизации такое оповещение будет аналогом обычной повестки, а в мирное время — только дополнять обычный документ.

Военные комиссары также будут наделены правом ограничивать выезд за пределы Белоруссии граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклонистов. Кроме того, закон уточняет правила отсрочки по призыву, правовые основы добровольного участия граждан в работах оборонного характера и некоторые вопросы мобилизации.

До этого на Украине предложили ужесточить наказание за неявку в военкомат.

Ранее военный эксперт не исключил массовый призыв инвалидов в ряды ВСУ.

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