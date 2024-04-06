Россия уничтожила пункты базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов в ходе брифинга заявил, что воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии. Его слова приводит ТАСС.

«Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», — сказал Попов.

Военнослужащий добавил, что боевики укрывались в труднодоступных районах горных хребтов Аль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор.

До этого он заявлял, что члены незаконных вооруженных формирований усилили диверсионную активность в Сирии.

Также Попов рассказывал, что российская военная полиция развернула дополнительный пост в районе Голанских высот в зоне разъединения ВС Израиля и Сирии.

Ранее «Хезболла» выпустила более 60 ракет в сторону Голанских высот.