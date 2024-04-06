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В Азербайджане возмущены передвижениями ВС Армении у границы

Азербайджанские СМИ публикуют кадры перемещений ВС Армении у границы

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Максим Богодвид/РИА Новости

В сети появились кадры перемещения и скопления подразделений Вооруженных сил Армении у границы с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанские СМИ.

«На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии. Армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура», — сообщают СМИ Азербайджана.

Регион Зангезур находится в районе Сюникской области Армении, которая разделяет Азербайджан и его эксклав — Нахичеванскую Автономную Республику. На данный момент никаких комментариев от армянской стороны или СМИ Армении не поступало.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Евросоюз, США и Армению в желании изолировать Баку.

В пятницу, 5 апреля, глава республики провел переговоры с главой турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

Также 5 апреля глава ЕК сообщила о планах объединения предоставить Армении несколько грантов на общую сумму €270 млн.

Ранее в Кремле прокомментировали трехстороннюю встречу ЕС, США и Армении.

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