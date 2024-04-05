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Поставщика бронежилетов обвиняют в махинациях на 2 млрд рублей

«Ъ»: поставщика средств защиты для Минобороны подозревают в махинациях

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Поставщика индивидуальных средств бронезащиты для Министерства обороны подозревают в махинациях с поставками бронежилетов для бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Глава ООО «ГК «Пикет»» Андрей Есипов был арестован по подозрению в крупном мошенничестве — бизнесмена подозревают в том, что при исполнении контракта в 20 тыс. комплектов различных бронежилетов Есипов похитил у Минобороны России 2 млрд рублей.

Сам Есипов утверждает, что невиновен, а его оговорили бывшие сотрудники предприятия. По словам бизнесмена, бронежилеты его фирмы были протестированы в условиях, на которые «ГК «Пикет»» не могла повлиять, а за честность Есипова, как он утверждает, готовы поручиться некие генералы, с которыми ему не дали связаться.

Следствие полагает, что Есипов получил для передачи в войска изделия, которые не соответствуют условиям контракта, но все равно передал их на вооружение по указанной в документах цене. Сторона обвинения также полагает, что Есипов может скрыться или, используя свои связи в органах госвласти и военном ведомстве, оказать давление на участников расследования.

До этого на Украине был арестован фигурант дела о хищении при военных закупках.

Ранее Генпрокуратура Украины обвинила экс-замглавы министра обороны страны Вячеслава Шаповалова в растрате $25 млн при закупке некачественных бронежилетов.

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