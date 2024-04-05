Политолог усомнился в пользе поставок западного оружия на Украину

Российские военные успешно приспособились к западному оружию, поэтому оно уже не поможет Украине. Такое мнение в эфире Youtube-канала «Новости Live» выразил украинский политолог Андрей Золотарев.

Политолог напомнил о недавней публикации в издании Politico, где анонимные украинские генералы — соратники бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного — «говорят, что Россия очень быстро учится, и на новые виды оружия быстро находит контрмеры».

В частности, в статье упоминались американские истребители F-16, поставки которых на Украину задерживаются.

«То есть, если бы в 2022-2023 годах дали то, что могли дать, возможно, это бы стало средством, которое меняет ход войны», — отметил Золотарев.

По его мнению, глядя на положение Украины на фронте «в странах НАТО возникла естественная тревога», а «тревожные прогнозы по ходу войны» все множатся.

4 апреля высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил в беседе с изданием Politico, что американские истребители F-16 уже не подойдут украинской армии в условиях 2024 года.

5 апреля схожее мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее полковник Ходаренок пояснил, что возможные потери F-16 на Украине ударят по репутации США.