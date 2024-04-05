Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог усомнился в пользе поставок западного оружия на Украину

Политолог Золотарев: западное оружие уже вряд ли поможет Украине

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Российские военные успешно приспособились к западному оружию, поэтому оно уже не поможет Украине. Такое мнение в эфире Youtube-канала «Новости Live» выразил украинский политолог Андрей Золотарев.

Политолог напомнил о недавней публикации в издании Politico, где анонимные украинские генералы — соратники бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного — «говорят, что Россия очень быстро учится, и на новые виды оружия быстро находит контрмеры».

В частности, в статье упоминались американские истребители F-16, поставки которых на Украину задерживаются.

«То есть, если бы в 2022-2023 годах дали то, что могли дать, возможно, это бы стало средством, которое меняет ход войны», — отметил Золотарев.

По его мнению, глядя на положение Украины на фронте «в странах НАТО возникла естественная тревога», а «тревожные прогнозы по ходу войны» все множатся.

4 апреля высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил в беседе с изданием Politico, что американские истребители F-16 уже не подойдут украинской армии в условиях 2024 года.

5 апреля схожее мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее полковник Ходаренок пояснил, что возможные потери F-16 на Украине ударят по репутации США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами