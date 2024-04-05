Рогов рассказал, как ВС России уничтожили скопления ВСУ в Вольнянске

Армия России ударила беспилотниками по украинским войскам в городе Вольнянске Запорожской области, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в качестве перевалочной базы, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по военному аэродрому в Широком, который находится к северо-западу от Запорожья.

Кроме того, «были удачные попадания» из реактивной системы залпового огня по расположениям украинской армии севернее Работина и в районе Малой Токмачки, отметил Рогов. Там была накрыта ротация ВСУ, переброска живой силы и техники противника, сообщил эксперт.

Также он сообщил об отражении атак ВСУ северо-западнее Вербового и в селе Работино.

До этого Рогов назвал вероятной причиной взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье прилеты двух российских ракет «Искандер-М». По словам эксперта, были поражены цели, находящиеся на промышленной площадке предприятия «Мотор Сич», где производятся авиадвигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников ВСУ.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ превращают город Орехов и его окрестности в новую Авдеевку.