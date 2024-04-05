На Украине признали факты гибели мобилизованных почти сразу после призыва

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинцы, мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), неоднократно погибали на передовой почти сразу после призыва. Об этом сообщает телеканал «Суспiльне».

По мнению Лубинца, подобные «позорные случаи» происходили. Он задался вопросом, понес ли кто за гибель новобранцев наказание.

Омбудсмен добавил, что подобные ситуации должны расследовать, а ответственных должностных лиц необходимо наказать. Он подчеркнул, что многие граждане избегают сотрудников военкоматов, ведь они опасаются получить повестку, а на следующий день попасть на передовую.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что закон о мобилизации на Украине примут на следующей неделе. По словам Железняка, 10-11 июня Рада рассмотрит три закона: о мобилизации, о внесении в Уголовный кодекс положений о нарушениях в ходе мобилизации и закон о мобилизации судимых лиц.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.