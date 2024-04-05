В Эстонии заявили о 15-кратном превосходстве армии России над ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России превосходят по численности украинскую армию в 15 раз на одном из самых горячих участков фронта, заявил глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. Его слова приводит издание Baltnews в своем Telegram-канале.

По словам эстонского депутата, он получил сообщение от знакомого, который воюет в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из самых горячих участках фронта. Боец ВСУ рассказал Михкельсону, что численность личного состава ВС РФ на этом направлении превосходит количество украинских солдат в 15 раз.

«Также есть участок, где украинские подразделения могут сделать один выстрел против 300», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что если Запад не будет оказывать Украине военную поддержку, то ВСУ проиграют.

До этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что европейские военные не будут сражаться на Украине в окопах.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас выразила тревогу из-за нехватки боеприпасов у ВСУ.