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Боевые корабли Черноморского флота начали вооружать российскими FPV-дронами

Mash: корабли Черноморского флота РФ начали вооружать FPV-дронами

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Павел Лисицын/РИА Новости

Боевые корабли Черноморского флота вооружают российскими FPV-дронами нового поколения. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на разработчиков аппарата.

Уточняется, что аппарат оснащен осколочной боевой частью, которую можно подорвать удаленно от цели. Чтобы уничтожить набитый взрывчаткой катер противника, достаточно одной дистанционной мины.

Накануне сообщалось, что в РФ нашли способ увеличить дальность полета FPV-дронов.
Предприятие «Гермес» начало создавать первые доступные российские системы помехозащищенной связи для дронов, благодаря чему дальность полета таких аппаратов увеличилась до 100–130 км.

Ранее разработчик предсказал «войну дронов» между Россией и Украиной.

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