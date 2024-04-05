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У Украины появится способный долететь до Урала беспилотник

Bild: ВСУ в этом году получат дальнобойный дрон для ударов по Уралу и Заполярью

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Reuters

В этом году у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появится беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с дальностью полета до 3300 километров, способный атаковать объекты на Урале и в Заполярье. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском»

«Киевское конструкторское бюро «Луч» разработало беспилотник «Сокол-3000″, который может пролететь до 3300 километров. Согласно расчетам, новое украинское оружие сможет атаковать цели в Мурманской области, где расположено около 80 военных баз», — отмечается в статье.

Появление у Украины таких беспилотников должно компенсировать дефицит ракет среднего и большого радиуса действия в ВСУ. Источник Bild убежден, что эпоха ракет ушла в прошлое, а будущее — за беспилотниками.

По данным издания, к концу года Украина должна получить 10 новых БПЛА от разных производителей, которые смогут преодолевать расстояние в 2500 тысячи километров.

До этого заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что российские войска во время подготовки к украинскому контрнаступлению в 2023 году накопили до 10 тысяч БПЛА различного типа.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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