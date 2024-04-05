Возле нефтеналивной базы в Подмосковье упал беспилотник

Возле нефтеналивной базы «Новоселки» в Подмосковье упал беспилотный летательный аппарат. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, беспилотник самолетного типа нашли днем 4 апреля в поле в 150 метрах от нефтеналивной базы «Новоселки», которая принадлежит «Лукойлу». У БПЛА оказалось оторвано крыло, он не сдетонировал — возможно, аппарат зацепился крылом за деревья и не долетел до цели, отметили журналисты.

Baza отметила, что к месту падения беспилотника вызвали сотрудников ФСБ. Взрывотехники уничтожили его вечером того же дня.

До этого обломки одного из беспилотников, которые ночью сбили в Ростовской области, упали на жилой дом в Морозовске и разнесли собачью будку во дворе. В частном доме на Мухоперца были выбиты стекла, посечены стены и забор. Кроме того, одним из обломков прибило пса по кличке Дозор. Жители дома в момент атаки спустились в подвал, никто из них не пострадал.

Ранее в Ростовской области 1,6 тыс. человек остались без света из-за атаки беспилотников ВСУ.