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В Николаеве заметили много военных из нацбатальонов «Медведи SS» и «Тавр» ВСУ

ТАСС: ВСУ перебросили в Николаев нацбатальоны «Медведи SS» и «Тавр»

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Reuters

Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал в комментарии ТАСС, что в Николаев переброшены военные из националистических батальонов «Медведи SS» и «Тавр» Вооруженных сил Украины.

«Медведи SS» — штурмовое подразделение, которое создано «Правым сектором» (организация запрещена в России).

«Много появилось военных из штурмового батальона «Тавр» и даже из «Медведей SS», — заявил Лебедев.

По его словам, в настоящее время не установлено, где разместились эти военные. Он добавил, что, вероятнее всего, они заняли квартиры в городе.

До этого Лебедев говорил, что наемники из Франции и Грузии, а также боевики «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) прибыли в Харьков. Он отметил, что среди наемников есть граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши и Румынии. «Солдаты удачи» прибыли с боевой техникой и вооружением.

Ранее Лебедев сообщал, что украинских чиновников начали эвакуировать в Николаев из пригорода Херсона.

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