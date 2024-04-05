Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушков назвал миссию НАТО на Украине ползучим внедрением альянса в страну

Пушков: ползучее внедрение НАТО на Украину принимает официальные формы

close
100%
Владимир Трефилов/Reuters

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о создании миссии Организации Североатлантического договора (НАТО) на Украине является ползучим внедрением альянса на Украину, которое принимает официальные формы. Об этом заявил глава миссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Сначала миссия. Потом координация. Потом изучение. Потом обучение. Ползучее внедрение НАТО на Украину продолжается, принимая официальные формы», — считает Пушков.

4 апреля Сикорский заявил, что НАТО решили сформировать специальную невоенную миссию на Украине. Согласно информации министра, лидеры стран Североатлантического альянса в ходе заседания приняли решение о создании миротворческой миссии на территории республики.

Американский сенатор Майк Ли сказал, что НАТО могут быть либо США, либо Украина, но никак не обе страны.

Газета The New York Times писала, что лидеры стран — членов НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите по случаю 75-летия военного союза, несмотря на продвижение российской армии и угрозу больших территориальных потерь для Украины.

Ранее сообщалось, что выход США из НАТО может стать приоритетом Дональда Трампа в случае победы на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами