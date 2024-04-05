Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о создании миссии Организации Североатлантического договора (НАТО) на Украине является ползучим внедрением альянса на Украину, которое принимает официальные формы. Об этом заявил глава миссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Сначала миссия. Потом координация. Потом изучение. Потом обучение. Ползучее внедрение НАТО на Украину продолжается, принимая официальные формы», — считает Пушков.

4 апреля Сикорский заявил, что НАТО решили сформировать специальную невоенную миссию на Украине. Согласно информации министра, лидеры стран Североатлантического альянса в ходе заседания приняли решение о создании миротворческой миссии на территории республики.

Американский сенатор Майк Ли сказал, что НАТО могут быть либо США, либо Украина, но никак не обе страны.

Газета The New York Times писала, что лидеры стран — членов НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите по случаю 75-летия военного союза, несмотря на продвижение российской армии и угрозу больших территориальных потерь для Украины.

Ранее сообщалось, что выход США из НАТО может стать приоритетом Дональда Трампа в случае победы на выборах.