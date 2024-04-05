Раненый российский пулеметчик смог ликвидировать 27 украинских военных

Раненый пулеметчик штурмового отряда Родимир Максимов с позывным «Бурхат» в одиночку ликвидировал 27 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил корреспондент «Известий».

По данным издания, в самом начале боя в районе Новомихайловки в ДНР командир группы получил тяжелые ранения, поэтому «Бурхат» взял командование на себя. Он вместе с отрядом захватил опорный пункт ВСУ. «Бурхат» отразил пять контратак украинских военных. В итоге Родомир Максимов уничтожил 27 солдат ВСУ за двое суток обороны занятого опорника.

Во время боя Максимова ранили в ногу и руку, однако продолжил он защищать позиции еще в течение двух дней. Вместе с отрядом боец ликвидировал танк и группу военнослужащих ВСУ, но получил еще одно ранение.

К концу второго дня у отряда стали заканчиваться патроны и «Бурхат» отправился к соседнему опорному пункту Вооруженных сил РФ. Он отметил, что по дороге ему пришлось идти по минному полю, но ему удалось добраться до сослуживцев.

Ранее российские бойцы заняли более выгодные рубежи в зоне СВО.