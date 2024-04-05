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Разработчики дрона «Пиранья» радикально нарастили производство

Разработчики дрона «Пиранья» вышли на производство от 300 беспилотников в день

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Павел Лисицын/РИА Новости

Производители беспилотного летательного аппарата «Пиранья», который смог уничтожить первый танк Abrams в зоне СВО, полностью перевели свое производство в Россию и достигли производственной мощности в 300 единиц в день. Об этом сообщили в Симбирском конструкторском бюро агентству ТАСС.

Дрон имеет 64 различных конфигурации, включая ночную камеру, тепловизионную камеру, систему сброса и поворотную камеру. Это позволяет стандартному дрону 'Пиранья' выполнять три основные задачи: однонаправленный полет (камикадзе), полет с возвращением на базу (с системой сброса) и разведывательные миссии.

«Мы успешно завершили процесс локализации производства в России — у нас есть два завода в Ульяновске, где ежедневно запускаются непрерывные циклы производства. Производственная мощность составляет 300 единиц в день», — поделился собеседник агентства.

FPV-дрон «Пиранья-10» относится к категории малых беспилотных летательных аппаратов. Он способен нести грузы до 5 кг, поражать наземную технику, стоимость которой значительно превышает стоимость самого дрона, а также атаковать блиндажи, окопы и объекты противника.

Симбирское конструкторское бюро было основано специалистами из области беспилотной авиации в Ульяновской области.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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