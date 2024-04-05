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США не помогают Украине использовать оружие за пределами страны

Пентагон заверил, что не помогает Киеву применять оружие за пределами Украины

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Shannon Stapleton/Reuters

Соединенные Штаты не помогают Киеву применять поставляемые вооружения за пределами Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

По его словам, помощь, которую оказывают США, предназначена только для того, чтобы украинцы защищали и возвращали свою суверенную территорию.

«Мы не предоставляем помощь для применения [поставляемого оружия] за пределами этой цели. В общении с ними мы уделяем особое внимание тому, чтобы они могли защитить себя», — заявил Райдер в ответ на вопрос, поддерживают ли США удары Киева по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

4 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева заявил, что Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО решили сформировать специальную невоенную миссию на Украине.

Ранее бывший американский разведчик предрек конец Украине.

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