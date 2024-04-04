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В Совфеде опровергли слухи о мобилизации в России

Зампред комитета по обороне Совфеда: в РФ не планируется новая волна мобилизации

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Илья Питалев/РИА Новости

В России не ожидается новой волны мобилизации, страна справляется имеющимся боевым ресурсом как количественно, так и качественно. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

«В России новая волна мобилизации не планируется. Наши ребята подготовлены хорошо, в отличие от украинских военных. Поэтому победа будет за нами», — сказал он.

Бондарев назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о новой волне мобилизации в России «откровенным фейком и провокацией», а также «переводом стрелок», поскольку «именно для Украины актуальны все новые и новые волны мобилизации».

«Уже и возраст призыва в ВСУ по мобилизации снижен с 27 лет до 25 лет», — добавил сенатор.

3 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы планирующейся в России дополнительной мобилизации.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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