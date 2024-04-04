Отставной майор: ВСУ не могут использовать военную технику у линии фронта

Майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей» заявил, что ВСУ боятся выставлять военную технику рядом с линией соприкосновения, поскольку ее могут уничтожить российские военные.

«Сейчас уже технику туда не загонишь, ее достает российская артиллерия, беспилотники и так далее. Сильно технику уже там и не выставишь», — сказал он.

Лапин добавил, что Россия обладает преимуществом в воздухе, при этом Запад оттягивает поставку истребителей F-16 Украине.

До этого австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что Вооруженные силы РФ одерживают верх в зоне боевых действий благодаря мощной артиллерии и планирующим авиационным бомбам, при помощи которых они уничтожают позиции украинских военных.

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины заявили, что сейчас ни у Киева, ни у его союзников нет техники, которая могла бы помочь украинским военным изменить ситуацию в свою пользу на поле боя.

Ранее президент РФ Владимир Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.