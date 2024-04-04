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В Белоруссии начались антитеррористические учения

Белорусские силовики проводят антитеррористические учения в Витебском районе

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии проводят в Витебском районе антитеррористические учения с использованием военной и специальной техники. Об этом сообщается в Telegram-канале Витебского облисполкома.

По информации региональных властей, 4 апреля с 9:00 до 24:00 часов в районе Витебского аэропорта и на территории Витебского района пройдут тактико-специальные учения, в которых примут участие сотрудники силовых ведомств и госорганов.

«Сценарием учений предусмотрено задействование военной и специальной техники, а также возможно ограничение движения транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Местных жителей призвали соблюдать спокойствие.

До этого первый замминистра просвещения России Александр Бугаев заявил, что в российских средних учебных заведениях и детских садах с 2025 года будут проводиться учения по антитеррористической безопасности. Чиновник сообщил об этом в ходе парламентских слушаний на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению».

Ранее МИД РФ через Минск передал Киеву требования о выдаче причастных к терактам.

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