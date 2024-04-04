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Армия России ударила по расположению военных ВСУ в Днепропетровской области

РИА Новости: РФ поразила солдат ВСУ в Доме культуры в Днепропетровской области

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РИА «Новости»

Российская армия поразила Дом культуры и гимназию в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области, где были размещены украинские военные, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет ТАСС.

«Днепропетровская область. Прилеты по городам Никополь и Марганец. Уничтожен личный состав, который «ютился» в Доме культуры и в гимназии», — сказал Лебедев.

Он также отметил, что по Сумской области Вооруженные силы РФ отработали фугасными авиабомбами, реактивными системами залпового огня и неуправляемыми ракетами. Также наносились удары по скоплению украинских войск в Великой Писаревке. В Краснополье после атаки ВС РФ произошел «взрыв с хорошей детонацией», отметил Лебедев. Также он добавил, что в Белополье взрыв слышался в «семи километрах».

Минувшей ночью Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали в Харькове танковое училище украинской армии, где находились иностранные танки и инструкторы. Под удар попало здание по улице Полтавский шлях, 192.

Также вечером 3 апреля российские войска поразили место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Удар пришелся по месту хранения в районе Мерефянского механического завода.

Ранее Су-34 ударили по ВСУ бомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах.

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