Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России задержали бывшего служащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ

В Краснодарском крае задержали желавшего вступить в ВСУ экс-военного ЦАХАЛ

close
100%
Кадр из видео/ФСБ РФ

В Краснодарском крае задержали бывшего военнослужащего Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за намерение вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Согласно сообщению ведомства, задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения. Он планировал вступить в ВСУ «в целях участия в боевых действиях против Российской Федерации».

Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить, что иностранец негативно относится к спецоперации на Украине и политике, проводимой руководством РФ. Как уточнили в ФСБ, в связи с этим он направлял в адрес различных террористических организаций, запрещенных на территории РФ, свои анкетные и автобиографические данные для вступления в их состав и выполнения боевых задач против России.

«От имени органов безопасности гражданину Израиля Ланзману Ювалю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («участие в деятельности террористической организации»), осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль, а также закрыт въезд в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении ФСБ.

В конце марта жителя Брянска приговорили к 10 годам колонии строгого режима за попытку сбежать из России, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

До этого в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре завели уголовное дело, поскольку он планировал передавать сведения о деятельности оборонного предприятия в министерство обороны Украины.

Ранее в Херсонской области задержали участника проукраинского нацбатальона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами