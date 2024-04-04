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Эксперт объяснил важность взятия Часова Яра российской армией

Глазунов: взятие Часова Яра может стать переломным моментом битвы за Донбасс

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РИА Новости/РИА Новости

Взятие города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) может стать переломным моментом битвы за Донбасс. Такое мнение выразил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, сообщает «Лента.ру».

По словам Глазунова, в случае перехода Часова Яра под контроль российских войск для них откроется путь на Славянск и Краматорск (для украинской стороны после потери Донецка Краматорск стал столицей Донецкой области).

«Захват такого областного центра будет означать, что битва за Донбасс закончена. Славянск и Краматорск — это ключевые города Донецкой области. Это города с мощными заводами, где ремонтируется тяжелая техника и готовится оружие», — пояснил Глазунов.

3 апреля майор ВСУ предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска.

2 апреля на Украине заявили об опасной ситуации для ВСУ в районе Часова Яра.

Ранее стало известно, сколько осталось российским военным дойти до города Часов Яр.

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