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Российские военные отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у Кинбурнской косы

МО: мотострелки ВС РФ отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у Кинбурнской косы

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Анна Стрижекнь./Wikimedia Commons

Мотострелки группировки российских войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) у морского побережья на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации министерства, разведчики передали на командно-наблюдательный пункт информацию о приближении к береговой линии плавсредства противника. После этого взвод российских бойцов был поднят по тревоге.

«Воины-мотострелки заняли позиции и открыли огонь по приближающемуся морскому беспилотнику ВСУ», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, что при отражении атаки российскими военными было использовано стрелковое вооружение, 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 и 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23-2.

До этого сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России уничтожили диверсионную группу элитного 73-го Морского центра ВМС Украины при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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