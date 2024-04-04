МИД РФ назвал слова Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми

Слова французского президента Эммануэля Макрона об отправке своих войск на Украину недопустимы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, слова котрого передает РИА Новости.

«Эти высказывания свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит «на земле» стратегическое поражение. Подобные «вбросы» недопустимы для ответственных политиков», — сказал Грушко.

Вечером 3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу Себастьяна Лекорню, что у Франции будут проблемы, если она отправит свои войска на Украину.

В этот же день издание The Wall Street Journal писало, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет просить помощи от США и союзников по НАТО в случае отправки военного контингента на Украину и прямого конфликта с Россией.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что французские военные в составе около 1500 человек могут в апреле быть приведены в готовность для переброски на Украину.

Ранее премьер Украины пригласил в страну военных инструкторов со всей Европы.