Экс-спикер Рады назвал законопроект о мобилизации диверсией для финансового сектора страны

Законопроект о мобилизации нанес больше вреда финансовому сектору Украины, чем боевые действия. Об этом заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому телеканалу «Новости. Live».

«Этот законопроект сам по себе выглядит как диверсия. Потому что его еще не приняли, а он уже навредил Украине и в международном плане, и в плане финансовом», — сказал Разумков.

Вечером 3 апреля омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на Украине сотрудники ТЦК не могут задерживать людей на улице.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

Ранее на Украине насчитали почти полмиллиона новых призывников после решения Владимира Зеленского.