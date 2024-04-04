Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-спикер Рады назвал законопроект о мобилизации диверсией для финансового сектора страны

Депутат Разумков назвал законопроект о мобилизации диверсией против Украины

close
100%
РИА «Новости»

Законопроект о мобилизации нанес больше вреда финансовому сектору Украины, чем боевые действия. Об этом заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому телеканалу «Новости. Live».

«Этот законопроект сам по себе выглядит как диверсия. Потому что его еще не приняли, а он уже навредил Украине и в международном плане, и в плане финансовом», — сказал Разумков.

Вечером 3 апреля омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на Украине сотрудники ТЦК не могут задерживать людей на улице.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

Ранее на Украине насчитали почти полмиллиона новых призывников после решения Владимира Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами