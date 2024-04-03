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Шойгу предупредил главу минобороны Франции о последствиях отправки войск на Украину

Шойгу: у Франции будут проблемы, если она отправит войска на Украину

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу Себастьяна Лекорню, что у Франции будут проблемы, если она отправит свои войска на Украину. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — сказано в сообщении.

4 апреля по настоятельной просьбе французской стороны прошли телефонные переговоры Шойгу с главой минобороны Франции Лекорню.

Впервые президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину французских солдат в феврале 2024 года. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

В конце марта экс-начальник главного военного штаба Европейского союза Жан-Поль Перрюш заявил, что Макрон должен подумать об ответных действиях России в случае отправки французских войск на Украину.

Ранее в США высказались о возможной отправке своих военных на Украину.

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