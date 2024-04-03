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Эксперт предположил, что от ракетной атаки в Донбассе погиб польский генерал

Эксперт Меркурис заявил о гибели генерала из Польши от ракетной атаки в Донбассе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что воевавший на стороне Украины польский генерал погиб в результате ракетной атаки в Донбассе.

По его словам, российская сторона продолжает наносить массированные удары по центрам принятия решений, по бункерам, штабам и укрытиям на Украине.

«Есть предположение, что во время одной из таких атак погиб польский генерал», — сказал аналитик.

Он добавил, что из-за работы ВКС и российской артиллерии за март украинские войска понесли внушительные потери.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска заняли более выгодное положение на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Часова Яра.

ТАСС сообщало, что Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили железнодорожный мост в городе Курахово ДНР, по которому шло снабжение украинских военных.

Ранее польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами.

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