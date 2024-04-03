ЦАХАЛ планирует увеличить призыв резервистов для частей ПВО

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после проведения оценки ситуации с безопасностью, решило увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«После оценки ситуации (командование) ЦАХАЛ решило увеличить личный состав и призвать солдат из резерва в систему противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена стремится «надавить» на конгресс для одобрения продажи и поставок Израилю американских самолетов F-15 на сумму $18 млрд.

Газета Hill писала, что администрация Байдена рассматривает возможность продажи крупной партии вооружений Израилю на фоне призывов прекратить подобные действия по мере эскалации ситуации в Газе и потенциальной операции ЦАХАЛ в Рафахе.

Ранее посол Израиля рассказал, какой была цель удара по Сирии.