Американский журналист Херш выяснил, что США предупредили Россию о теракте

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) якобы отправило в Россию информацию о подготовке теракта в Москве с пометкой «срочно». Об этом пишет американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано «срочно» и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — заявил Херш, ссылаясь на неназванный источник в спецслужбах США.

Херш добавил, что ЦРУ также сообщало Москве о том, что информация о возможности атаки террористов является «достоверной». Однако, как отмечает журналист, американская разведка заранее не знала, какой именно объект может стать целью теракта.

До этого источник РИА Новости сообщил, что данные о том, что Соединенные Штаты якобы предупреждали Россию о готовящемся теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», не соответствуют действительности.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о предупреждении США за 2 недели до теракта.