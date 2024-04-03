Российские войска поразили место сборки БПЛА ВСУ

Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска поразили место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом. Его слова передает ТАСС.

По словам Лебедева, удар пришелся по месту хранения в районе Мерефянского механического завода под Харьковом.

«Прилет ракеты в завод, который находится в 3-4 км от центра. Мерефа — это город рядом с Харьковом. По дополнительным сведениям, уничтожено место сборки и хранения БПЛА», — поделился представитель подполья.

До этого Лебедев сообщал, что украинских чиновников начали эвакуировать в Николаев из пригорода Херсона.

Также Лебедев говорил, что наемники из Франции и Грузии, а также боевики «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) прибыли в Харьков. Он отметил, что среди наемников есть граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши и Румынии. «Солдаты удачи» прибыли с боевой техникой и вооружением.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.