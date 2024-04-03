Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как украинский беспилотник долетел до Татарстана

Эксперт Коротченко: Запад помогал ВСУ в атаке БПЛА по Татарстану

close
100%
«Mash на Донбассе»/«Осторожно, новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash на Донбассе»/«Осторожно, новости»

Запад оказывал помощь украинским войскам в атаке беспилотника по Татарстану, это позволило БПЛА самолетного типа преодолеть зоны ПВО российской армии. Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Здесь была западная и военная, и разведывательная поддержка», — заявил Коротченко.

Он считает, что благодаря разведывательным возможностям Запада ВСУ имеют возможность при четко спланированной операции наносить удары в глубину российской территории, оставаясь незамеченными для российских систем противовоздушной обороны.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что предприятия республики должны самостоятельно озаботиться средствами защиты от ударов украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ликвидировать руководство Украины, если подтвердится причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами