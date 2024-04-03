Стало известно, как украинский беспилотник долетел до Татарстана

Запад оказывал помощь украинским войскам в атаке беспилотника по Татарстану, это позволило БПЛА самолетного типа преодолеть зоны ПВО российской армии. Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Здесь была западная и военная, и разведывательная поддержка», — заявил Коротченко.

Он считает, что благодаря разведывательным возможностям Запада ВСУ имеют возможность при четко спланированной операции наносить удары в глубину российской территории, оставаясь незамеченными для российских систем противовоздушной обороны.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что предприятия республики должны самостоятельно озаботиться средствами защиты от ударов украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ликвидировать руководство Украины, если подтвердится причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».