Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили влиянием кокаина слова Зеленского о скорой мобилизации в России

Депутат Картаполов: слова Зеленского о мобилизации в РФ вызваны влиянием кокаина

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил влиянием кокаина слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что власти России якобы готовят новую мобилизацию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Кокаин — страшная сила! У Зеленского явные проблемы с восприятием реальности», — сказал парламентарий.

По его словам, мобилизацию проводить не нужно, потому что в России отлаженная система укомплектования Вооруженных сил.

До этого Зеленский говорил, что власти РФ якобы планируют к началу лета мобилизовать 300 тысяч человек. На фоне таких заявлений украинский лидер ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в своей стране. Так, 2 апреля он подписал закон о снижении минимального призывного возраста с 27 до 25 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Зеленский изменил условия мобилизации в угоду США с надеждой на желаемый исход голосования в американском конгрессе по новому пакету помощи Киеву.

Ранее Зеленский ушел от ответа насчет численности мобилизуемых украинцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами