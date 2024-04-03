В Госдуме объяснили влиянием кокаина слова Зеленского о скорой мобилизации в России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил влиянием кокаина слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что власти России якобы готовят новую мобилизацию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Кокаин — страшная сила! У Зеленского явные проблемы с восприятием реальности», — сказал парламентарий.

По его словам, мобилизацию проводить не нужно, потому что в России отлаженная система укомплектования Вооруженных сил.

До этого Зеленский говорил, что власти РФ якобы планируют к началу лета мобилизовать 300 тысяч человек. На фоне таких заявлений украинский лидер ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в своей стране. Так, 2 апреля он подписал закон о снижении минимального призывного возраста с 27 до 25 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Зеленский изменил условия мобилизации в угоду США с надеждой на желаемый исход голосования в американском конгрессе по новому пакету помощи Киеву.

Ранее Зеленский ушел от ответа насчет численности мобилизуемых украинцев.