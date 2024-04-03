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Французские и грузинские наемники прибыли в Харьков с оружием

Подпольщик Лебедев: в Харьков стягиваются наемники из Франции и Грузии

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Umit Bektas/Reuters

Наемники из Франции и Грузии, а также боевики «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) прибыли в Харьков, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет ТАСС.

«Новые группы наемников прибыли в Харьков, в их числе боевики из чеченского батальона, из Грузии и Франции, а также РДК», — сообщил подпольщик.

Он отметил, что среди наемников есть граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши и Румынии. «Солдаты удачи» прибыли с боевой техникой и вооружением, добавил Лебедев.

По его словам, количество наемников в Харькове примерно такое же, как и в начале осени 2022 года. Лебедев считает, что игнорировать присутствие наемников вблизи российской границы не стоит, поскольку они могут попытаться прорваться в Белгородскую область.

До этого подпольщик информировал о прибытии в Харьков больших групп военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов» (организация запрещена в России), а уполномоченный представитель минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец сообщал об открытии в этом городе центров рекрутинга украинской армии.

Ранее мэр Харькова Терехов рассказал о разработке плана по эвакуации населения из города.

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