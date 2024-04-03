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В США охарактеризовали восстановленный в России Ан-124

MWM: самолеты Ан-124 расширят возможности российской военно-транспортной авиации

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Американское издание Military Watch Magazine назвало восстановленные в России тяжелые транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» ценным приобретением для страны, чтобы расширить возможности военно-транспортной авиации.

Журналисты пишут, что Ан-124 могут удовлетворить растущие потребности России в перевозке военных грузов. Эти самолеты остаются самыми тяжелыми в российском воздушном парке и дополнят военно-транспортные Ил-76.

Авторы статьи подчеркнули, что Ан-124 «идеально подходят» для перевозки истребителей и других крупногабаритных грузов.

«В настоящее время у России нет других возможностей приобрести грузовые самолеты сопоставимого размера, кроме как путем восстановления корпусов самолетов советского производства, находящихся на хранении», — пишет издание.

Первый полет Ан-124 совершил в 1982 году. До середины 1990-х их выпускали на заводах в Киеве и Ульяновске.

До этого посол России в Канаде Олег Степанов назвал арест Ан-124 «Руслан» пиратством и угоном.

Ранее первый после возобновления полетов рейс Ту-214 приняли в Сочи.

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