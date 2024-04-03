Подконтрольный Киеву город Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска, убежден майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами», — сказал он в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.

Если российская армия перекроет снабжение ВСУ в этом районе, то украинские военные не смогут удержать оборону населенного пункта, отметил Лапин.

Генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос говорил 2 апреля, что ситуация в окрестностях города Часов Яр на Артемовском направлении крайне сложная, и подчеркнул необходимость подготовки украинской армии к обороне Харькова.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что бои за один из ключевых хабов ВСУ — Часов Яр — могут начаться в ближайшее время, поскольку Вооруженные силы РФ уже находятся в километре от города.

Ранее польский генерал сказал, что потери ВСУ исчисляются миллионами.