Военный эксперт оценил план мэра Харькова по эвакуации города

Мэр Харькова Игорь Терехов говорит о планах по эвакуации города по политическим причинам. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он предположил, что харьковские власти либо «хайпуют», либо хотят присвоить деньги на строительство укреплений.

«Как правило, реальная эвакуация на Украине проводится по двум причинам. Например, под Купянском мы наблюдали политические соображения. Власти старались поднять панику, показать, что ситуация на фронте плохая. Тем самым они хотели получить больше средств. Также вывозить население могут при подготовке укреплений», — отметил Онуфриенко.

По его мнению, украинские власти не будут минировать Харьков, как это уже планируют сделать со Славянском и Краматорском. Понадобится слишком много взрывчатки, что противник себе позволить не может, добавил эксперт.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что у властей города есть конкретные планы по эвакуации населения. При этом, по его словам, власти пока не намерены их реализовывать. Градоначальник отметил, что ситуация в Харькове спокойная.

До этого министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале сообщило, что оснований для эвакуации жителей Харькова и его окрестностей нет. Представители ведомства отметили, что информация, распространяемая в СМИ об этом, является ложной и направлена на создание дестабилизации.

Ранее в Харькове переименовали 18 топонимов, связанных с Россией.