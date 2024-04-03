На Украине ликвидировали главного знаменосца Нацгвардии

В украинском Семеновске ликвидирован главный знаменосец Нацгвардии страны Арсен Мартынюк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

«В Семеновке ликвидирован Лейтенант Арсен Мартынюк, главный знаменосец Национальной гвардии Украины», — написал Татаринов.

До этого Татаринов сообщал, что в зоне СВО силами российских подразделений ликвидирован лейтенант ВСУ Владимир Гизимчук, которого называли лучшим полевым разведчиком президента Украины Владимира Зеленского.

Портал «Военное обозрение» также писал, что у границы с Белгородской областью ликвидирован предприниматель из украинского Чернигова Юрий Калмаков, который выделял финансирование «Русскому добровольческому корпусу» (признан в РФ террористической организацией). Калмаков был «идейным украинским нацистом» и спонсировал одно из подразделений РДК.

Ранее польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами.