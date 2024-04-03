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В России нарастили выпуск техники и вооружений

Мишустин: ОПК в 2023 году в разы увеличил выпуск различной техники и вооружений

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России в 2023 году в разы увеличил выпуск оружия и техники. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, передает ТАСС.

«Чтобы у наших защитников было все необходимое, значительно нарастили производство», — отметил глава кабмина.

По его словам, дополнительно задействовали сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро, где разрабатывают передовые образцы техники и вооружений.

Мишустин обратил внимание, что в минувшем году удалось значительно увеличить выпуск средств защиты и радиоэлектронной борьбы, медицинского оборудования для военных нужд и экипировки для бойцов.

Он добавил, что выпуск автомобилей и бронетанкового вооружения увеличили втрое, средств поражения — в семь раз, средств связи, радиоэлектронной борьбы и разведки — в девять раз.

Премьер-министр поблагодарил специалистов, которые принимают активное участие в производстве всего необходимого для российской армии и флота.

Ранее Шойгу призвал сотрудников алтайского завода «пахать в три смены».

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