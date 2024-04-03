В МИД заявили о планах переброски Францией военных на Украину

Французские военные в составе около 1 500 человек могут в апреле быть приведены в готовность для переброски на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек, — сказала Захарова.

По ее словам, в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на Украину.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

В Wall Street Journal (WSJ) написали, что таким образом Франция пыталась убедить Германию и США перестать транслировать границы вовлеченности в украинский конфликт, чтобы заставить Россию гадать об их действиях, но они выступили против этой идеи.

Ранее в США «разоблачили» план России против Макрона.