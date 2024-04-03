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Генсек НАТО заявил о необходимости усилить военную помощь Украине

Столтенберг: Украина нуждается в большей поддержке на фоне наступления России

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Ints Kalnins/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в усилении военной помощи. Его слова перед началом заседания министров иностранных дел стран альянса передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в НАТО видят, что российские войска наступают на линии боевого соприкосновения.

В связи с этим любое промедление в оказании помощи украинским вооруженными силам имеет последствия для ситуации на поле боя, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе (3-4 апреля) призовет союзников совместно закупать снаряды и ракеты для Украины.

2 апреля Bloomberg сообщал, что Столтенберг на предстоящем саммите альянса в США предложит передать под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Киеву, которой управляет Пентагон.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.

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