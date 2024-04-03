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Секретарь Совбеза РФ заявил о вербовке Украиной наемников в Душанбе

Патрушев: украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовку наемников

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что у России есть информация о вербовочной деятельности посольства Украины в Душанбе. Об этом он рассказал на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС в Астане, передает ТАСС.

По его словам, украинская сторона привлекает наемников для выступления в интернациональный легион территориальной обороны Украины.

«Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России», — сказал Патрушев.

До этого секретарь Совбеза заявлял в интервью, что инструкторы НАТО на территории нескольких стран готовят наемников и диверсантов для участия в операциях против России. По его словам, они также принимают активное участие в организации обстрелов ВСУ территории России.

Ранее Россия узнала об участии шведских наемников в конфликте на Украине.

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