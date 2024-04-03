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Стало известно, что во время атаки дронов на Татарстан пострадали иностранцы

Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие в Татарстане

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Пострадавшими во время атаки беспилотников на Татарстан оказались граждане девяти стран. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, травмы получили люди, которые находились в здании общежития колледжа. Среди получивших травмы оказались граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки, Киргизии и России.

В пресс-службе главы республики сообщили о 14 пострадавших при атаке дронов на общежитие учебного заведения «Алабуга Политех». Собеседник РИА Новости напомнил, что в стационаре остаются шесть пострадавших.

2 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Татарстан. Повреждение получили завод и студенческое общежитие. Пострадали 12 студентов.

Предприятия Татарстана атаковали четыре беспилотника. Два из них упали на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», остальные направлялись в сторону завода ТАНЕКО в Нижнекамске. Один дрон не долетел до цели из-за металлических защитных тросов, его боевые части не сдетонировали. Место, которое атаковали беспилотники, расположено примерно в 1,3 тыс. километрах от границы с Украиной.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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