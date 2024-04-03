Землетрясение на Тайване повредило восемь истребителей F-16

Мощное землетрясение на Тайване привело к повреждению восьми истребителей F-16, которые находились на базе Военно-воздушных сил страны в тайваньском уезде Хуалянь. Об этом сообщает газета China Times.

По данным СМИ, из-за подземных толчков на стенах ангаров с самолетами появились трещины. В некоторых местах произошло обрушение несущих конструкций, в результате чего истребители получили незначительные повреждения.

Отмечается, что специалисты оперативно отремонтировали F-16, заменив поврежденные детали. Таким образом, боеспособность самолетов была полностью восстановлена.

Землетрясение у берегов Тайваня стало самым мощным на острове за последние 25 лет. Магнитуда достигала 7,7. Эпицентр находился примерно в 18 километрах к юго-западу от города Хуаляня. На острове обрушились по меньшей мере 26 зданий. Без света остаются 87 тыс. домохозяйств. Последний раз землетрясение подобной мощности произошло на острове в 1999 году.

До этого сообщалось, что число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 700.

Ранее Тайвань отказался от помощи материкового Китая в устранении последствий землетрясения.