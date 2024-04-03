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Патрушев заявил, что ВСУ прибегают к терроризму из-за неудач на фронте

Патрушев: ВСУ и НАТО прибегают к терроризму из-за неудач на поле боя

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их союзники из НАТО прибегают к террористическим методам борьбы, так как не способны перевернуть ситуацию на боле боя, уверен секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом он заявил на ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам», — объяснил Патрушев.

1 апреля Служба внешней разведки (СВР) России выпустила заявление по факту теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В релизе говорится, что Соединенные Штаты рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму, поскольку чересчур поспешно «обеляют киевский режим».

Представители разведки добавили, что, по их информации, Киев пользуется данными со спутников Штатов при подготовке терактов, а происшествие в «Крокусе» — это прямой «родственник» обстрелов и нападений ВСУ на Курскую и Белгородскую области.

Ранее стало известно о планах Украины ударить по Крымскому мосту в первой половине 2024 года.

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