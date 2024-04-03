Минобороны набрало 16 тысяч контрактников для участия в СВО

Более 100 тысяч человек поступили на военную службу по контракту с начала текущего года, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в Москве и других городах России в последние несколько дней зафиксирован значительный рост числа людей, желающих служить по контракту.

Ежедневно пункты отбора по всей стране посещают до 1,7 тысячи человек, а за последние десять дней заключили контракты для участия в СВО порядка 16 тысяч россиян.

Большинство добровольцев отмечают, что хотят служить из желания отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле», добавили в Минобороны РФ.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.