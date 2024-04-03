Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Село Вязовое Краснояружского района Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никто из мирных жителей не пострадал.

В результате обстрела в одном частном жилом доме выбиты окна, во втором повреждены окна в летней кухне. Помимо этого, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.

Оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия, добавил губернатор.

Накануне вечером Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали село Цаповка в Борисовском районе Белгородской области. ВСУ использовали для атаки два беспилотника, один из которых сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором сидел мужчина. Его госпитализировали.

До этого он сообщал, что в Белгороде с 1 апреля повреждено более 200 квартир.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.