Российские войска взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Военнослужащие добровольческой диверсионно-штурмовой бригады «Невский» группировки войск «Юг» взяли под контроль пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что бригаде помогали подразделения второго армейского корпуса группировки «Юг», а также расчеты БМ-21 «Град» и танковые экипажи.

В ведомстве сообщили, что украинские военные не смогли справиться с массированной артиллерийской подготовкой, а также не предвидели хорошо спланированный маневр российских штурмовиков и, потеряв десятки единиц техники и личного состава, сдались в плен.

Также депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что российским войскам осталось всего около 500 метров до границ Часова Яра в ДНР.

ВС РФ показали успехи и на Авдеевском направлении, ударив при помощи РСЗО БМ-21 «Град» по опорным пунктам ВСУ.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.