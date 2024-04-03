Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон намерен на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе (3-4 апреля) призвать союзников совместно закупать снаряды и ракеты для Киева. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Он (Кэмерон) призовет союзников по НАТО присоединяться к возглавляемым Британией инициативам по закупке снарядов и ракет стандарта НАТО для ВСУ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что глава британского МИД также призовет страны НАТО увеличить расходы и нарастить производство в сфере военно-промышленного комплекса.

2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вступит в НАТО, вопрос заключается в выработке ясной дорожной карты движения к этой цели.

До этого американский экономист Ричард Вольф выразил мнение, что ошибка Запада в политике использования Украины для борьбы с Россией привела к катастрофе и краху этой страны.

Ранее эксперт назвал основную стратегию России в зоне СВО.