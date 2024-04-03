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Названа основная стратегия России в зоне СВО

Эксперт Глазунов: стратегия ВС России на СВО заключается в сокращении потерь

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РИА Новости

Особенности стратегии Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции (СВО) заключаются в сохранении жизней бойцов. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» выразил военный эксперт Олег Глазунов.

«Основная стратегия — это сократить количество потерь личного состава. Мы двигаемся медленно, но командование бережет людей, не позволяет мясные штурмы, чтобы выполнить задачу», — заявил Глазунов.

Он подчеркнул, что в этом плане российская армия отличается от украинской, в которой были «подобные атаки и мясные штурмы».

«Вначале у нас работает авиация, потом артиллерия, потом танки, потом уже идет пехота. Пускай это не так быстро, но тактика — сохранить личный состав и выполнить задачу», — добавил он.

Также военный эксперт отметил, что основные цели российской армии находятся на юге Украины.

«Главной стратегической целью для России является взятие Одессы и Николаева. Если брать на текущий момент стратегические цели — это окончательно взять Луганскую и Донецкую области, Запорожскую область, взять Часов Яр, а после выйти на Краматорск и Славянск», — заключил Глазунов.

3 апреля издание Politico сообщило, что фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет в том случае, если армия России сконцентрирует силы в одном месте.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что российским войскам осталось всего около 500 метров до границ Часова Яра в ДНР.

Ранее на Украине понизили минимальный возраст мобилизации.

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